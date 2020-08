Sparatoria a Parco Palatucci ad Avellino, 36enne ferito (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Paura in città, agguato a colpi di pistola a Parco Palatucci ad Avellino. Circa sei i colpi d’arma da fuoco esplosi all’inizio di un 36enne del capoluogo. Secondo una prima ricostruzione l’uomo alla guida della sua Fiat Punto sarebbe stato avvicinato da qualcuno che ha esploso tre colpi di pistola. Si tratterebbe di un vero agguato. L’uomo è riuscito a fuggire per raggiungere il Pronto Soccorso di Avellino. Il suo aggressore lo avrebbe seguito per esplodere altri colpi. Sul posto le Volanti della Questura di Via Palatucci insieme agli uomini della Scentifica. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

wam_the : Avellino, uomo sparato al volto al parco. Caccia a un’auto bianca - ottopagine : Sparatoria nei pressi di Parco Palatucci, un ferito #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria Parco Sparatoria nei pressi di Parco Palatucci, un ferito Ottopagine In vendita la casa di Kim Basinger in L.A. Confidential

La villa di Hollywood abitata da Kim Basinger nel film L.A. Confidential è in vendita. Photo credits: Christopher Stinner, Juwan Li and Adrian Van Anz, courtesy of Aaron Kirman Group © AnsaGuarda le f ...

Spari fuori dalla Casa Bianca, Trump scortato nello Studio Ovale

WASHINGTON Spari e allarme alla Casa Bianca. Ieri sera, intorno alle 18, Trump entra nella saletta dei briefing per fare il punto sul Covid-19 con i giornalisti. Passano pochi minuti e gli si avvicina ...

La villa di Hollywood abitata da Kim Basinger nel film L.A. Confidential è in vendita. Photo credits: Christopher Stinner, Juwan Li and Adrian Van Anz, courtesy of Aaron Kirman Group © AnsaGuarda le f ...WASHINGTON Spari e allarme alla Casa Bianca. Ieri sera, intorno alle 18, Trump entra nella saletta dei briefing per fare il punto sul Covid-19 con i giornalisti. Passano pochi minuti e gli si avvicina ...