Spagna, i convocati di Luis Enrique contro Germania e Ucraina: c’è Ansu Fati (Di giovedì 20 agosto 2020) La stagione calcistica volge al termine con Champions ed Europa League ma sul fronte Nazionali è tutto pronto per il ritorno della Uefa Nations League. Nella giornata odierna il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, ha ufficializzato la lista dei convocati per le gare contro Germania ed Ucraina. Tante le novità nella lista dei giocatori a disposizione della Nazionale spagnola come Ansu Fati, Eric Garcia, Ferran Torres e Adama Traoré. convocati Spagna PER Germania E Ucraina Portieri: De Gea, Kepa, Unai Simón. Difensore: Jesús Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, Gayá, Reguilón, Eric ... Leggi su sportface

