'Scusa Benito' per clienti neri, denuncia ai carabinieri (Di giovedì 20 agosto 2020) BOLOGNA, 20 AGO - "Un episodio surreale alle soglie del 2021, un cameriere che chiede 'Scusa Benito'" per avere clienti dalla pelle nera. Così una famiglia di origine africana, di Imola, denuncia ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

