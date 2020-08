Salvini: "Questi tarati vogliono trasformare le scuole in lager, con i banchi con le rotelle" (Di giovedì 20 agosto 2020) Matteo Salvini ha incontrato i suoi sostenitori a Sarzana, in provincia di La Spezia, e, come sempre, ha attaccato il governo. Il leader della Lega, in particolare, durante il suo intervento, ha detto:"Occhi aperti, perché a quanto sento qualcuno ha voglia di prolungare lo stato di emergenza per mesi e mesi. L'emergenza c'era ad aprile, quando si sentivano solo girare le ambulanze. Ora gli italiani stanno usando la testa, ma Questi tarati vogliono trasformare le scuole in lager, con i banchi con le rotelle..."Poi ha parlato dei migranti e ha affermato:"Un conto è usare la testa, prendendo le dovute precauzioni, un altro è terrorizzare un'intera popolazione, perché poi a pagare è il turismo. È ... Leggi su blogo

davidallegranti : In questi giorni sto seguendo la campagna elettorale in Toscana. La leghista Susanna Ceccardi non è Lucia Borgonzon… - matteosalvinimi : #Salvini: Ricordo che quest'anno sono sbarcati 15mila immigrati e centinaia di questi stanno vagando per l'Italia f… - AMorelliMilano : ?? #LAMORGESE ANNUNCIA: DECRETI SICUREZZA DI #SALVINI SMANTELLATI ENTRO FERRAGOSTO. Intanto gli sbarchi di clandest… - a70199617 : #CHI DISPREZZA COMPRERÀ Zingaretti: 'Raggi principale problema di Roma in questi anni' - Claudio25463850 : RT @SteenMcJones: Possibile mai che con tutti questi sbarchi a Lampedusa non c'è stato un morto un naufragio un non so che... e quando c'er… -