Record europeo di contagi in Spagna: 3.349 i casi registrati nelle ultime 24 ore (Di giovedì 20 agosto 2020) Calano i contagi in Spagna , pur restando sempre a livelli preoccupanti. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute di Madrid, sono 3.349 i casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre ieri ...

Calano i contagi in Spagna, pur restando sempre a livelli preoccupanti. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute di Madrid, sono 3.349 i casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano ...

