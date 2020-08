Portogallo, si ribaltano con la canoa: il presidente Rebelo De Sousa si tuffa in mare per salvarle (Di giovedì 20 agosto 2020) Era su una spiaggia di Alvor, in Algarve, in vacanza: al massimo avrebbe dovuto rilasciare qualche intervista, e invece il presidente portoghese, Rebelo de Sousa, non ci ha pensato due volte a tuffarsi in acqua per aiutare due ragazze cadute dalla canoa. Il tutto immortalato dalle camere, in un video che ha fatto il giro del mondo. De Sousa si trovava in Algarve promuovere il turismo in una delle località portoghesi più colpite dagli effetti della pandemia: aveva appena finito di parlare con i giornalisti quando si è accorto delle due ragazze in difficoltà. Le ha raggiunte a nuoto ed ha atteso l’arrivo del bagnino. Ai cronisti televisivi che lo aspettavano sul bagnasciuga – filmando tutto – ha detto: “Si erano capovolte, la loro ... Leggi su ilfattoquotidiano

SBK 2020. Rea si impone in Gara 1 a Portimao

La prima gara di Portimao ha ribaltato i valori emersi la scorsa settimana sulla pista di Jerez. In Andalusia era stato Redding a dominare con Rea in evidente difficoltà, mentre qui in Portogallo abbi ...

