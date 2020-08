MotoGp, Zarco è una furia: “se la prendono tutti con me perché non ho potere. Una sanzione? Sarebbe assurda” (Di giovedì 20 agosto 2020) Johann Zarco non ci sta, il pilota francese non è affatto d’accordo di meritare una sanzione per l’incidente che, domenica scorsa, lo ha visto protagonista insieme a Franco Morbidelli. Il rider dell’Avintia è convinto di non aver fatto nulla di male, sottolineando come Sarebbe incredibile un’eventuale penalizzazione: “è assurdo che io sia sanzionato, i commissari mi hanno chiesto come avrei potuto evitare l’incidente e non lo so. Ho già ripetuto loro di non aver fatto nulla di folle” le parole di Zarco riportate da Motorsport.com. “Se avessi frenato prima, Sarebbe stato più pericoloso perché Franco era dietro. In realtà è lui che avrebbe dovuto prevedere la frenata, perché lui riusciva a ... Leggi su sportfair

