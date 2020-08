MotoGP GP Stiria 2020, Rossi: “Pista complicata per noi, difficile lottare per il podio” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Questa pista per noi è complicata e il nostro passo non è fantastico perché non ci permette di lottare per la vittoria o per il podio“. Valentino Rossi è realista alla vigilia del Gran Premio di Stiria dopo il quinto posto conquistato nella gara della scorsa settimana a Spielberg. “Nella seconda metà della gara, però, non è andata male perché sono riuscito a ottenere un buon passo che mi ha permesso di conquistare ottimi punti – ha aggiunto Rossi in conferenza stampa -. Ora abbiamo dei dati in più e partiremo sicuramente da un punto migliore per cercare di stare con il gruppo dei migliori“. Leggi su sportface

