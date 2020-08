Meteo: ondata di calore a Bologna, da domani previsti +37°C (Di giovedì 20 agosto 2020) Da domani è prevista una nuova ondata di calore con temperature che potrebbero raggiungere i +37°C con possibili disagi per i cittadini di Bologna e dei comuni limitrofi di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena. Sabato 22 l’ondata potrebbe riguardare anche ai comuni della pianura. L’Azienda Usl ha già allertato pronto soccorso, ospedali, case di cura e strutture di assistenza per gli anziani, medici e pediatri di famiglia, gli infermieri dell’assistenza domiciliare dell’area metropolitana.L'articolo Meteo: ondata di calore a Bologna, da domani previsti +37°C Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

BortoneMauro : #LecceSette Breve tregua dall'afa, ma da domani nuova ondata di caldo rovente - corrierece : Attenzione! Allerta #METEO per forte ondata di calore - #Afa #AllertaMeteo #Campania #OndataDiCalore… - Mitramacco : RT @ARPALiguria: #meteo L'espansione dell'alta pressione subtropicale dal nord Africa verso il Mediterraneo, favorisce un'intensa ondata di… - pasquale_carta : RT @ARPALiguria: #meteo L'espansione dell'alta pressione subtropicale dal nord Africa verso il Mediterraneo, favorisce un'intensa ondata di… - RegLiguria : RT @ARPALiguria: #meteo L'espansione dell'alta pressione subtropicale dal nord Africa verso il Mediterraneo, favorisce un'intensa ondata di… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo ondata

(ANSA) - BOLOGNA, 20 AGO - In arrivo da domani, venerdì 21 agosto, una nuova ondata di calore con temperature che potrebbero raggiungere i 37 gradi e possibili disagi per i cittadini di Bologna e dei ...Il mese di agosto continua a far soffrire per via dell’umidità e dell’afa che non si arresteranno neanche durante questo periodo dell’anno. L‘ondata di caldo rischia di essere una delle più difficili ...