Martha is Dead si mostra con un trailer e un gameplay (Di giovedì 20 agosto 2020) In esclusiva per IGN è stato presentato, nelle scorse ore, un nuovo interessante trailer e un gameplay per il progetto dagli autori di The Town of Light, chiamato Martha is Dead, in arrivo nel 2021 su PC e Xbox Series X Lo studio indipendente LKA.it è un italianissimo progetto di recente origine, nato per la creazione di The Town of Light, videogioco thriller psicologico di buona fattura. Apprezzato da pubblico e critica, il titolo di LKA.it ha riscosso un discreto successo e ora gli sviluppatori sono a lavoro su un nuovo videogioco. Il nuovo trailer di Martha is Dead è stato svelato in esclusiva IGN ed è, di nuovo, un thriller psicologico, stavolta con elementi paranormali e le premesse sono davvero molto interessanti. Il nuovo ... Leggi su tuttotek

