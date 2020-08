Il dramma dei rifugiati in Grecia senza più un posto dove andare (Di giovedì 20 agosto 2020) Pubblicato originariamente da Courrier des Balkans In Piazza Vittoria, nel centro di Atene, le coperte sono nuovamente stese sotto i gelsi. «Queste immagini ricordano quelle del picco della crisi migratoria nel 2015 e nel 2016. La situazione è spaventosa, lo stato dovrebbe fornire loro una sistemazione e non costringere i residenti del quartiere a vedere questi rifugiati dormire per strada», denuncia un barista. Dall’inizio di giugno, circa un centinaio di rifugiati arrivano ​​ogni giorno dalle isole dell’Egeo settentrionale, di fronte alla Turchia, e si accampano a temperature torride sulla piazza nota da anni come punto di incontro per i passeur. È il risultato della nuova normativa sull’asilo, approvata lo scorso novembre dalla maggioranza conservatrice, ma la cui applicazione è stata ... Leggi su linkiesta

redazioneiene : La prima forte denuncia dell’incubo Terra dei Fuochi: un dramma non solo campano, ma che coinvolge tutta l’Italia.… - Mottalemi : Il dramma di stasera penso veramente uno dei più disturbanti qua sopra non mi fate neanche sentire una parola in di… - ossogatto : @mostro15119736 Il dramma è che agli italiani di oggi interessano solo le basiche esigenze. Ergo, cibo volgare dei… - yennefair : @here_forOt5 @AcrossTheStars7 Quello è il dramma di essere una donna nerd, nel 90% dei casi fanno solo taglie da uo… - GianlucaMartalo : @genovitt no no hai ragione. Pirandello è come dici tu. Solo mi chiedevo se è possibile capire la realtà e scrivern… -

Ultime Notizie dalla rete : dramma dei Il dramma dei rifugiati in Grecia senza più un posto dove andare Linkiesta.it Caronia, trovati resti umani "compatibili con quelli di un bimbo dell'età di Gioele"

Messina, 19 agosto 2020 - Svolta nel giallo di Caronia. Un volontario che partecipa alle ricerche nella zona ha trovato in un fosso resti in avanzato stato di decomposizione. Per i soccorritori quell ...

"Mio figlio ucciso di botte Denunciai, ma nessuno si è mosso"

Lividi sul volto, sul collo e al torace. Quando Evan, un bimbo di appena 21 mesi, è giunto al pronto soccorso di Modica lunedì sera era già in fin di vita. Il suo cuore aveva smesso di battere e sul c ...

Messina, 19 agosto 2020 - Svolta nel giallo di Caronia. Un volontario che partecipa alle ricerche nella zona ha trovato in un fosso resti in avanzato stato di decomposizione. Per i soccorritori quell ...Lividi sul volto, sul collo e al torace. Quando Evan, un bimbo di appena 21 mesi, è giunto al pronto soccorso di Modica lunedì sera era già in fin di vita. Il suo cuore aveva smesso di battere e sul c ...