I cassonetti diventano intelligenti: riconoscono chi butta l’immondizia e tracciano i rifiuti (Di giovedì 20 agosto 2020) Riconoscere l’utente, registrarne i conferimenti dei rifiuti e incentivare la raccolta differenziata: con questo ambizioso obiettivo scatta oggi la sperimentazione dei “cassonetti smart”, che la multiutility pordenonese Gea attuerà inizialmente a Roveredo in Piano per poi proporli anche nel capoluogo. Siamo andati a vedere come funziona grazia all’ausilio di Michele Frucco di Gea (video a cura di Bruno Oliveti) – L’articolo Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : cassonetti diventano I cassonetti diventano intelligenti: riconoscono chi butta l'immondizia e tracciano i rifiuti Messaggero Veneto Rifiuti: “Comune e ditta hanno garantito servizio senza onere aggiuntivo”

Il Sindaco di Palma di Montechiatro, Stefano Castellino e l’assessore all’Ambiente Salvatore Lauricella si dicono soddisfatti in merito al superamento di una situazione che sarebbe potuta diventare em ...

Recco: Ecovan, sabato l’ultimo appuntamento

Il 22 agosto dalle ore 8.30 alle 11, in piazza Ricina è in programma l’ultimo appuntamento con l’Ecovan, il camioncino utilizzato per conferire in maniera corretta rifiuti ingombranti e oggetti non di ...

Il Sindaco di Palma di Montechiatro, Stefano Castellino e l’assessore all’Ambiente Salvatore Lauricella si dicono soddisfatti in merito al superamento di una situazione che sarebbe potuta diventare em ...Il 22 agosto dalle ore 8.30 alle 11, in piazza Ricina è in programma l’ultimo appuntamento con l’Ecovan, il camioncino utilizzato per conferire in maniera corretta rifiuti ingombranti e oggetti non di ...