Hudson e Rex dove vedere le puntate in tv, streaming, replica (Di giovedì 20 agosto 2020) Hudson E REX dove vedere streaming. Da agosto 2020 va in onda su Rai 3 la serie tv poliziesca canadese. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. ANTICIPAZIONI SULLE puntate Hudson e Rex dove vedere le puntate in tv e replica La serie tv Hudson e Rex andrà in onda in prima serata su Rai 3 alle ore 21:20 il giovedì a partire dal 13 agosto. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse ... Leggi su cubemagazine

zazoomblog : Hudson & Rex gli episodi di giovedì 20 agosto su Rai 3 - #Hudson #& #episodi - zazoomblog : Programmi TV di stasera giovedì 13 agosto 2020. Su Rai3 tornano le avventure di «Hudson & Rex&raqu… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: #ASCOLTITV 13 AGOSTO 2020: L'UOMO CHE SOGNAVA CON LE AQUILE, ZELIG, LE IENE PER NADIA, HUDSON & REX - Teleblogmag : Torna la nuova serie canadese per il cane poliziotto più amato della tv. Iscriviti al nostro canale Telegram! … - bubinoblog : #ASCOLTITV 13 AGOSTO 2020: L'UOMO CHE SOGNAVA CON LE AQUILE, ZELIG, LE IENE PER NADIA, HUDSON & REX -

Ultime Notizie dalla rete : Hudson Rex Zelig, Chicago Med, Hudson & Rex o Rigoletto? La tv del 20 agosto BergamoNews.it Hudson e Rex dove vedere le puntate in tv, streaming, replica

La serie tv Hudson e Rex andrà in onda in prima serata su Rai 3 alle ore 21:20 il giovedì a partire dal 13 agosto. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ...

Hudson e Rex, due nuovi episodi su Rai3

Nuovo doppio episodio della serie tv canadese "Hudson & Rex", remake del telefilm 'Il commissario Rex', che Rai3 trasmette in prima visione assoluta giovedì 20 agosto alle 21.20 con John Reardon, Mayk ...

La serie tv Hudson e Rex andrà in onda in prima serata su Rai 3 alle ore 21:20 il giovedì a partire dal 13 agosto. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ...Nuovo doppio episodio della serie tv canadese "Hudson & Rex", remake del telefilm 'Il commissario Rex', che Rai3 trasmette in prima visione assoluta giovedì 20 agosto alle 21.20 con John Reardon, Mayk ...