Gmail down, impossibile inviare allegati: ecco cosa sta succedendo (Di giovedì 20 agosto 2020) Gli utenti del servizio Gmail stanno riscontrando gravi problemi nell’inviare posta contenente allegati: ecco cosa sta succedendo dalle 7 di questa mattina. Dalle 7 di oggi, giovedì 20 agosto, molti utenti stanno riscontrando problemi con il servizio Gmail. Il servizio di posta elettronica di Google, infatti, non sta consentendo l’invio di e-mail con allegati, oltre … Leggi su 2anews

