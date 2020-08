Demon's Souls riceve il rating in Corea e Giappone, che sia un titolo di lancio per PlayStation 5? (Di giovedì 20 agosto 2020) Demon's Souls è sicuramente uno dei titoli next-gen e una delle esclusive PS5 più attese dai fan: non solo si tratta del primo vero Soulslike di From Software, il capostipite della serie Souls, ma l'operazione di remake ha anche un elevato valore redentivo per Sony, il quale originalmente non si prese la briga di pubblicizzarlo a dovere e il capo in persona all'epoca, Shuhei Yoshida, lo definì un gioco incredibilmente pessimo.Fortunatamente, il successo oltreoceano gli garantì un sequel spirituale, Dark Souls, che trasformò degli sviluppatori di nicchia, nei più apprezzati game designer attualmente esistenti.Il primo amore però non si scorda mai, per questo Bluepoint Games ha ricevuto l'incarico, direttamente da Sony, di riproporre l'originale ... Leggi su eurogamer

