Covid, Siap: grave situazione in centro migranti di Monastir, 25 positivi (Di giovedì 20 agosto 2020) commenta Allarme nel centro di prima accoglienza per migranti di Monastir, nel Sud Sardegna, a causa dell'emergenza coronavirus. 'La cosa più grave è che non si riesca a tenere separati e sotto ... Leggi su tgcom24.mediaset

