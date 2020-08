Chiara Ferragni, il top è un “tovagliolo”: «È tenuto dalla speranza di Fedez che non caschi» (Di giovedì 20 agosto 2020) I quasi 360 mila like all’ultimo post social di Chiara Ferragni non sembrano trovare riscontro tra i commenti al look sfoggiato nella stessa pubblicazione: un top minutissimo e svolazzante si abbina ad una gonna pareo trasparente che fa urlare al kitsch. Eppure, – regina di stile e imprenditrice fashion – sul buon gusto la giovane cremonese ci ha costruito un impero. “Ma come?” Ci si chiede ripetutamente sotto la più recente condivisione. Leggi anche >> Veronica Maya oggi tagli vertiginosi, femminilità allo stato puro: «Le tue sfumature? Molte più di 50!» Chiara Ferragni, il top è un tovagliolo impercettibile: look da rivedere “Sinceramente – si legge sotto l’outfit in total white sfoggiato dalla ... Leggi su urbanpost

