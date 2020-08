Calcio e cooperazione, “goal per i diritti (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA – Il calcio e la cooperazione possono fare gol insieme, sul piano dello sviluppo sostenibile e dell’inclusione sociale: lo ha sottolineato oggi la viceministra degli Esteri Emanuela Del Re, intervenendo a un incontro al Meeting di Rimini dedicato a iniziative congiunte con l’Associazione italiana calciatori.“Oggi la cooperazione e’ impegnata non solo per un vaccino per il Covid-19 ma anche per le soluzioni dei grandi problemi del millennio parte dell’Agenda 2030” ha detto Del Re. Convinta che tra i “Sustainable Development Goal” fissati dalle Nazioni Unite e i gol che si segnano in campo si possa creare una sinergia di valore.“C’e’ un parallelo tra il gol calcistico e l’obiettivo da raggiungere” ha sottolineato la viceministra. “Il calcio puo’ aiutare la cooperazione allo sviluppo perche’ permette di veicolare grandi obiettivi, in particolare per l’istruzione, per una convivenza segnata dal rispetto e per una sana competizione”.Durante l’incontro, introdotto dal direttore di Sky Sport Federico Ferri, sono stati ricordati progetti di cooperazione avviati in Uganda e in Giordania con l’ong Avsi. Altri, e’ stato sottolineato oggi, ne saranno avviati in Myanmar, Ecuador e Mozambico. Il quadro e’ una convenzione firmata a febbraio alla Farnesina tra la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e l’Associazione italiana calciatori.L’obiettivo, si legge nel documento, e’ “promuovere lo sport come strumento di corretta e sana crescita psico-fisica del bambino, di integrazione e inclusione sociale all’interno delle iniziative finanziate dalla cooperazione italiana”.TOMMASI: “CALCIATORI IN CAMPO DA MYANMAR A ECUADOR” Leggi su dire

