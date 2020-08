Bufera su un cameriere che serve dei nigeriani e si scusa col Duce. La smentita dei ristoratori (Di giovedì 20 agosto 2020) Avrebbe raccolto le ordinazioni di una tavolata occupata da persone di colore, poi il cameriere si sarebbe voltato verso un quadro di Mussolini appeso a una parete e si è scusato per aver servito dei neri: “scusa Benito“. La storia, che se verificata sarebbe gravissima, la racconta su Facebook Adjisam Mbengue, che ha rilanciato il racconto di un’altra delle persone presenti quella sera, sua sorella Fatou, e sporto denuncia ai carabinieri. E’ successo a Rimini, il 16 agosto, anche se sul racconto pende la smentita dei proprietari del locale, che invitano i carabinieri a visionare le telecamere. Il racconto sul cameriere “razzista” “Domenica ci trovavamo a Rimini e, dopo una giornata al mare per festeggiare il compleanno di mia figlia Anna, abbiamo deciso ... Leggi su secoloditalia

