“Benvenuti al Sud”, a Castellabate non arriva la posta: questa volta non è un film (Di giovedì 20 agosto 2020) Reso famoso da Benvenuti al Sud, il paese di Castellabate è finito sulle pagine di cronaca per una strana coincidenza del destino: nel comune cilentano, della provincia di Salerno, si lamenta infatti la mancata consegna della posta. La notizia, lanciata da Il Mattino e ripresa da Salernonotizie.it, suona davvero bizzarra. E pensare che l’uscita della pellicola di Luca Miniero del 2010 aveva dato il via ad un vero e proprio pellegrinaggio alla ricerca del celebre ufficio postale. Leggi anche >> RIP Eminem é l’hashtag in trend su Twitter, fan scioccati ma é una bufala mediatica Benvenuti al Sud, a Castellabate non arriva la posta: “Proteste per la mancata consegna della corrispondenza” Pullman carichi di turisti da Napoli, dalla Puglia, ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : “Benvenuti Sud” Il ghiro nel materasso di "scarfòi" Intorno Tirano