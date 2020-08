Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, la regina «censura» la luna di miele (a tre) a Positano (Di giovedì 20 agosto 2020) Matrimonio segreto sottotono e luna di miele «censurata» dalla nonna regina Elisabetta II. La favola di Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi continua ad essere costellata di intoppi. Dopo le tribolate nozze rimandate a causa di papà Andrea coinvolto nello scandalo Epstein, poi cancellate causa coronavirus e finalmente andate in scena a Windsor lo scorso 17 luglio davanti ad appena venti invitati, gli sposini si erano concessi un primo assaggio di luna di miele nel sud della Francia: i due erano stati avvistati da un turista in una «piccola macchina con le valige sul tettuccio. Al volante c’era Edo. Erano come una qualsiasi coppia innamorata che si sta godendo il viaggio». Leggi su vanityfair

