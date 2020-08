Barcellona, via Suarez: c’è l’offerta dell’Ajax (Di giovedì 20 agosto 2020) Aria di cambiamento in casa Barcellona. Tanti i senatori che potrebbero dire addio col nuovo ciclo targato Koeman. Tra questi anche il bomber Luis Suarez. Nelle scorse ore alcuni rumors di mercato lo avevano accostato all'Ajax e adesso sembra che la voce si faccia sempre più insistente.Suarez: l'Ajax offre 15 milionicaption id="attachment 982915" align="alignnone" width="731" Suarez (getty images)/captionStando a quanto riporta TMW, l’Ajax fa le prove di matrimonio con Luis Suarez. Da parte del Pistolero ci sarebbe la volontà di tornare in Olanda. La società gli avrebbe offerto un biennale. Al momento, però, la distanza da colmare è quella tra i due club. La richiesta del Barcellona, infatti, è elevata e si aggira attorno ai 30 milioni. ... Leggi su itasportpress

