Barcellona, Messi interrompe le vacanze: faccia a faccia con Koeman (Di giovedì 20 agosto 2020) "Non so se devo convincerlo a restare", ha dichiarato ieri Ronald Koeman riferendosi a Lionel Messi . Beh, oggi ci proverà, o quantomeno sonderà il terreno e le intenzioni della Pulce. In giornata è ... Leggi su quotidiano

