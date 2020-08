Aumenti pensione di invalidità: dal 1 settembre? (Di giovedì 20 agosto 2020) Il governo nel Decreto di Agosto si è uniformato alla sentenza della Corte Costituzionale dello scorso giungo per apportare sostanziali modifiche alla legge che regola le pensioni di invalidità. Con la modifica l’incremento al milione sarà erogato a tutti gli invalidi civili con più di 18 anni, mentre prima di questa modifica era concesso solo a chi aveva compiuto i 60 anni. Incremento al milione pensioni invalidità L’incremento al milione porterebbe l’importo della pensione di invalidità degli invalidi totali a 651,51 euro dagli attuali 286 euro circa mensili. Secondo quanto contenuto nel Decreto Agosto l’aumento scatta dal 20 luglio e gli invalidi, con ogni probabilità, dovrebbero trovarlo già nel cedolino di settembre (anche se manca ancora ... Leggi su pensioniefisco

