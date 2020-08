Assassinio sul Nilo prossimamente al cinema (Di giovedì 20 agosto 2020) Assassinio sul Nilo, il nuovo film diretto da Kenneth Branagh e basato sul celebre romanzo del 1937 di Agatha Christie, arriverà prossimamente nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Assassinio sul Nilo è un audace mystery-thriller sul caos emotivo e sulle fatali conseguenze scatenate dall’amore ossessivo. La vacanza in Egitto dell’investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l’idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta. Ambientato in uno scenario epico, caratterizzato da ampi panorami desertici e dalle maestose piramidi di Giza, questa storia di passione sfrenata e gelosia presenta un gruppo ... Leggi su quotidianpost

