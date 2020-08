Assassinio sul Nilo: Poirot colpisce ancora – TRAILER (Di giovedì 20 agosto 2020) Assassinio sul Nilo, il nuovo film di Kenneth Branagh tratto da un classico di Agatha Christie sta per approdare al cinema. Trama e TRAILER ufficiale. Sono passati tre anni dal successo del film “Assassinio sull’Orient Express” e Kenneth Branagh torna alla direzione di un classico di Agatha Christie. Assassinio sul Nilo vanta un cast importante almeno quanto quello del film precedente. Nella nuova pellicola, oltre allo stesso Branagh che torna a vestire i panni di Hercule Poirot, infatti, troviamo anche Gal Gadot, Harmie Hammer, Emma Mackey, Annette Beningm, Tom Bateman a Rose Leslie. Il racconto di Agatha Christie aveva già dato vita ad un’altra trasposizione cinematografica, in un film-capolavoro, con Peter Ustinov e ... Leggi su bloglive

Kenneth Branagh torna alla regia e nei panni di Hercule Poirot in "Assassinio sul Nilo". È uscito il trailer del nuovo film tratto dal romanzo dalla regina del giallo Agatha Christie nel 1937. Dopo il ...