Ancora una volta un the avvelenato: l’oppositore di Putin Navalnyj è in terapia intensiva (Di giovedì 20 agosto 2020) Aleksej Navalnyj è stato il maggiore oppositore di Vladimir Putin negli ultimi anni. Contestatore politico e attivista per i diritti umani in Russia, è sempre stato un forte personaggio mediatico, presidente della Coalizione Democratica, arrestato più volte nel 2017 per le sue proteste e per aver svolto manifestazioni non autorizzate dal Cremlino. La sua detenzione ha portato a diversi pronunciamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo, che sottolineava le violazioni dei diritti dell’oppositore durante i periodi della sua detenzione. Navalnyj oggi è stato avvelenato. LEGGI ANCHE > Russia, arrestata la madrina delle proteste Lyubov Sobol: ha chiesto agli agenti perché indossassero caschi Aleksej Navalnyj avvelenato in Siberia: i ... Leggi su giornalettismo

AnnalisaChirico : Il pres. Mario Draghi, ancora una volta, indica la strada: con la politica di sussidi e prebende l’attuale governo… - alex_orlowski : Bello sapere che almeno il Comune di Bugliano mi da protezione. Tra l'altro hanno una delle migliori unità di Poliz… - pdnetwork : Ancora una volta #Salvini visita luoghi privo di mascherina. E' successo a in una fabbrica di yogurt biologico. In… - pale_blue_ric : buon compleanno a questa sonda, una delle uniche due ancora attive nello spazio ???????????????????????????? - ALBERTOSEVERIN7 : RT @BarillariDav: Zingaretti è un odontotecnico che nemmeno ha mai lavorato in uno studio dentistico. D'amato, assessore ad una sanità anco… -

“Una follia tira l'altra". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in riferimento al calciomercato che piano piano sta entrandi nel vivo. E sono quattro le stelle prese in considera ...

Foggia, «bonus covid» della Regione distribuiti tra dipendenti personale sanitario Policlinico Riuniti

FOGGIA - Il lavoro di tutto il personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid ha avuto la giusta ricompensa così come stabilito dalla Regione Puglia. Si tratta di un riconoscimento che va oltre qu ...

