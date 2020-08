Adriana Volpe, frecciata al vetriolo a Serena Enardu: “Incitamento all’odio e falsità” (Di giovedì 20 agosto 2020) Non finisce l’epopea di Serena Enardu, dopo la disgraziata foto di compleanno della sua amica in cui il gruppo è stato immortalato di fronte a una torta con la bandierina nazista. La showgirl è stata sommersa dalle critiche, anche dopo aver spiegato che quella svastica sul dolce era lì per uno scherzo alla sua amica, ritenuta una “dittatrice” in palestra. Ad infierire è stata però anche una conoscenza di vecchia data di Serena Enardu. L’ex collega del Grande Fratello Vip, la conduttrice Adriana Volpe, non ha mancato di lanciare una frecciatina sull’accaduto. Serena Enardu e Adriana Volpe: di nuovo scintille I rapporti tra le due gieffine ... Leggi su thesocialpost

