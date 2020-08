Accostato al Napoli, ds Torino fa dietrofront su Sirigu: "E' importante per noi, vedremo..." (Di giovedì 20 agosto 2020) Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, intervenuto a margine della presentazione del nuovo tecnico Marco Giampaolo, ha parlato anche di mercato: "Sirigu è importante per noi, lo ha dimostrato: ci dobbiamo incontrare, ci vedre ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Accostato al Napoli, ds Torino fa dietrofront su Sirigu: 'E' importante per noi, vedremo...' - infoitsport : Fu accostato al Napoli, adesso Chancellor è ad un passo dal Torino: giocatore in città per visite e firma - infoitsport : UFFICIALE - Torino, arriva Ricardo Rodriguez. Fu accostato anche al Napoli - infoitsport : Gazzetta - Accostato al Napoli, Bernardeschi punta i piedi: non vuole passi indietro in carriera - MondoNapoli : Porte girevoli: Sirigu (accostato al Napoli), obiettivo della Roma - -

Ultime Notizie dalla rete : Accostato Napoli Gazzetta - Accostato al Napoli, Bernardeschi punta i piedi: non vuole passi indietro in carriera CalcioNapoli24 Accostato al Napoli, ds Torino fa dietrofront su Sirigu: "E' importante per noi, vedremo..."

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, intervenuto a margine della presentazione del nuovo tecnico Marco Giampaolo, ha parlato anche di mercato: "Sirigu è importante per noi, lo ha dimostrato: ...

Il Messaggero: la Roma vuole 40 milioni per Veretout e segue Maksimovic

Il suo nome era di recente stato accostato ai giallorossi ... su Jordan Veretout è piombato il Napoli, che sarebbe pronto ad offrire 22 milioni di euro. Queste le parole di Mario Giuffredi a Radio ...

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, intervenuto a margine della presentazione del nuovo tecnico Marco Giampaolo, ha parlato anche di mercato: "Sirigu è importante per noi, lo ha dimostrato: ...Il suo nome era di recente stato accostato ai giallorossi ... su Jordan Veretout è piombato il Napoli, che sarebbe pronto ad offrire 22 milioni di euro. Queste le parole di Mario Giuffredi a Radio ...