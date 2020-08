“A more perfect union” – terza serata della Convention democratica (Di giovedì 20 agosto 2020) Ieri sera ha avuto luogo la terza serata della Convention democratica per USA 2020. Il tema dell’evento era “A more perfect union”. La senatrice Kamala Harris ha ricevuto la nomina ufficiale da candidata alla vicepresidenza. Ha tenuto il discorso di accettazione. Storico discorso dell’ex presidente Barack Obama. L’ex presidente ha definito Trump “una minaccia per … Leggi su periodicodaily

Ieri sera ha avuto luogo la terza serata della Convention democratica per USA 2020. Il tema dell’evento era “A more perfect union”. La senatrice Kamala Harris ha ricevuto la nomina ufficiale da candid ...

Convention dem Usa, Kamala Harris: “Contro il razzismo non c’è un vaccino”

Perciò ieri Obama e Harris hanno parlato alla Convention virtuale di Milwaukee, nella serata intitolata "A More Perfect Union", dal preambolo della Costituzione che sollecita i cittadini a tendere ...

