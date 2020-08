Uomini e Donne, una neo coppia parteciperà a Temptation Island (Di mercoledì 19 agosto 2020) coppia parteciperà a Temptation Island L’ultima edizione di Temptation Island ha riscosso un enorme successo e il merito è di coloro che si sono messi alla prova nei villaggi colmi di tentazioni. Per questo motivo Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne hanno deciso di fare il bis a settembre. Al timone della conduzione stavolta non ci sarà Filippo Bisciglia, bensì Alessia Marcuzzi. Per quanto riguarda le coppie e i tentatori, non si sa ancora nulla di certo. Probabilmente vedremo personaggi già noti al pubblico italiano, come degli ex partecipanti di UeD. Secondo fonti attendibili pare che una tronista dell’ultima edizione si recherà in Sardegna con la sua scelta. Ecco di chi si tratta. Ecco il parere del ... Leggi su kontrokultura

trash_italiano : I vecchi troni di Uomini e Donne durante l'estate ce li meritavamo. - fleinaudi : Grazie a ?@FrancoBechis? Facciamo il possibile ... dal 1962 ! La diffusione della cultura e del pensiero liberale… - matteosalvinimi : ??SE CI FOSSE STATO IL TASER... Grazie alle donne e agli uomini in divisa che, da Nord a Sud, rischiano la vita per… - GraziaLombardi3 : @eflatmajor73 @JankoYAY @LaStampa Per lo stesso motivo per cui non ci sono che pochissime donne a capo di qualsiasi… - SempreVeeola : italiani, cittadini, (uomini e donne), vi prego, smettetela di mettervi il bichini dopo i 60. vedo certe cose e non… -