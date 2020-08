Ultime Notizie Roma del 19-08-2020 ore 14:10 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nessuna riapertura delle discoteche Al momento il TAR dice no alla sospensione cautelare urgente dell’ordinanza con la quale il 16 agosto il ministro della Salute chiuso le discoteche introdotto l’obbligo di mascherine nei luoghi pubblici dove c’è il rischio di essere la posizione di parte ricorrente risulta recessiva rispetto all’interesse pubblico alla tutela della Salute nel contesto della grande epidemia in atto ha scritto il presidente della terza sezione quater del TAR del Lazio nel decreto che respinge richiesta del film già fissato il 9 settembre l’udienza per la valutazione collegiale del ricorso e arriva la reazione dei gestori fino al 7 settembre saremo chiusi ora prolifera l’abusivismo il no alla riapertura Uni en vivo ... Leggi su romadailynews

