Ufficiale: Lecce, esonerato il tecnico Liverani (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Lecce esonera Fabio Liverani. Mossa a sorpresa dei salentini. Questa la nota del club pugliese: “L’U.S. Lecce S.P.A. comunica di aver sollevato in data odierna dall’incarico di tecnico della prima squadra il Sig. Fabio Liverani. Con riferimento ai rapporti di lavoro intercorrenti con il tecnico su menzionato l’US Lecce riserva ogni opportuna valutazione in ordine ad eventuali profili di responsabilità.” Sollevato dall’incarico il tecnico della Prima Squadra Fabio Liverani https://t.co/k61Cqfg8BC — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) August 19, 2020 Foto: profilo twitter Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

