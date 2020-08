Traffico Roma del 19-08-2020 ore 15:30 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Buon pomeriggio non molte le novità nessuna segnalazione di rilievo sul raccordo e consolari mentre la polizia locale Ci segnala un incidente lungo Tiburtina all’altezza di via di Marco Simone la zona è quella di Setteville di Guidonia inevitabili rallentamenti in direzione del centro altro incidente in via Francesco Marconi all’altezza di via Emma Carelli ci troviamo nelle vicinanze della Pineta Sacchetti possibili disagi all’Euro ricordiamo che per accertamenti tecnici via Cesare Frugoni resta chiusa al Traffico si tratta della strada che collega viale di Val Fiorita la stazione ormai Diana era via Ostiense attenzione alla segnaletica sulla linea B della metropolitana servizio interrotto tra le stazioni di ormai piene di Laurentina questo per lavori ... Leggi su romadailynews

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo… - TrafficoA : A1 - Firenze-Scandicci - Traffico Rallentato A1 Bologna-Roma Traffico Rallentato tra Firenze sud e Firenze Scandicci per Materi... - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Fire… - LatinaBiz : Treno E' divampato unincendio nel pomeriggio del 18 agosto, a ridosso dei binari ha portato a sospendere il traff… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 19-08-2020 ore 11:30 RomaDailyNews Hyundai record, mille chilometri con una sola ricarica

Mille chilometri con una sola ricarica. Ecco il nuovo record di autonomia della Hyundai Kona Electric. Tre esemplari del modello della casa coreana hanno realizzato l'impresa sul circuito di Lausitzri ...

Vallecrosia, fiamme in una baracca sul Verbone provocano incendio vicino all’ex Tonet

Vallecrosia. Un incendio è divampato in una baracca sita in un terreno adiacente al torrente Verbone, di fronte alla ex Tonet, circa all’altezza di via Roma angolo via San Rocco. Una densa colonna di ...

Mille chilometri con una sola ricarica. Ecco il nuovo record di autonomia della Hyundai Kona Electric. Tre esemplari del modello della casa coreana hanno realizzato l'impresa sul circuito di Lausitzri ...Vallecrosia. Un incendio è divampato in una baracca sita in un terreno adiacente al torrente Verbone, di fronte alla ex Tonet, circa all’altezza di via Roma angolo via San Rocco. Una densa colonna di ...