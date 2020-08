Traffico Roma del 19-08-2020 ore 11:30 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Luceverde Roma amici ascoltatori Buongiorno e ben trovati in redazione Sonia cerquetani diversi gli incidenti che si sono verificati questa mattina sulle strade di Roma È proprio per incidente sulla tangenziale est altezza via dei Campi Sportivi direzione San Giovanni incidente con disagi al Traffico anche sul piazzale Clodio nei pressi di viale Mazzini e poi su via Collatina incrocio con viale Giovanni Battista Valente si mantiene regolare il Traffico Invece sul Raccordo Anulare lungo le due carreggiate sulle il percorso Urbano della A24 Teramo e sulle due diramazioni del Sole la Nord è lassù da in città possibili rallentamenti per lavori in via di Boccea all’altezza di via di Pantan Monastero dove si circola a senso unico alternato uno sguardo al trasporto pubblico attivo il ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 19-08-2020 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - PLRomaCapitale : #Roma: Via Collatina, #traffico rallentato causa #incidente altezza viale Giovanni Battista Valente. - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Sp601 Ostia-Anzio - 'Via Litoranea' code a tratti tra Campo Ascolano e Marina di Ardea >< #luceverde #Lazio - zazoomblog : Traffico Roma del 19-08-2020 ore 10:30 - #Traffico #19-08-2020 #10:30 -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 19-08-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Incendio tra Pomezia e Torricola, altra giornata difficile per chi viaggia in treno

Un incendio, tra Roma Casilina e Torricola, sta condizionando pesantemente il traffico ferroviario. La percorrenza è stata sospesa dalle 15:40 e l’aggiornamento di pochi minuti fa da parte di ...

Vallecrosia, fiamme in una baracca sul Verbone provocano incendio vicino all’ex Tonet

Sul posto sono all’opera i vigili del fuoco, affiancati dai carabinieri per quanto concerne il controllo del traffico e gli accertamenti del caso. Via Roma è attualmente chiusa dall’altezza della ...

Un incendio, tra Roma Casilina e Torricola, sta condizionando pesantemente il traffico ferroviario. La percorrenza è stata sospesa dalle 15:40 e l’aggiornamento di pochi minuti fa da parte di ...Sul posto sono all’opera i vigili del fuoco, affiancati dai carabinieri per quanto concerne il controllo del traffico e gli accertamenti del caso. Via Roma è attualmente chiusa dall’altezza della ...