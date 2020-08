Telese Terme, Caporaso: “Commercio, una proposta di qualità per una città turistica” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme – Di seguito una nota stampa del candidato sindaco Giovanni Caporaso della lista “Tutti Telese”. “Sono tante e varie le questioni che riguardano lo sviluppo della nostra città. A più livelli, con diverse priorità ma senza escluderne nessuna, le affronteremo. Crediamo che tra le principali ci sia il commercio, per il quale abbiamo strutturato un programma di interventi e di iniziative. In primo luogo è necessario contribuire ad incentivare forme associative dei commercianti, realmente rappresentative di una ampia platea, volte a semplificare le modalità di comunicazione tra l’amministrazione e gli operatori privati al fine di definire, con una modalità partecipata e condivisa, una strategia complessiva. In tale ... Leggi su anteprima24

mirella_trento : RT @adelisia74: Fai che il tuo cuore sia come un lago. Con una superficie calma e silenziosa. E una profondità colma di gentilezza (Lao Tzu… - Scisciano : Amministrative 2020: Intervista a Giovanni Caporaso, candidato sindaco di Telese Terme - MaryC44682415 : RT @adelisia74: Fai che il tuo cuore sia come un lago. Con una superficie calma e silenziosa. E una profondità colma di gentilezza (Lao Tzu… - Lorett62826304 : RT @adelisia74: Fai che il tuo cuore sia come un lago. Con una superficie calma e silenziosa. E una profondità colma di gentilezza (Lao Tzu… - GreoryLuckie : RT @adelisia74: Fai che il tuo cuore sia come un lago. Con una superficie calma e silenziosa. E una profondità colma di gentilezza (Lao Tzu… -

Ultime Notizie dalla rete : Telese Terme Vicenda rifiuti a Telese Terme, Carofano replica a Caporaso NTR24 Telese Terme – Elezioni, tre liste ai nastri di partenza

Giovanni Caporaso capolista di ‘Tutti Telese’, presenta la candidatura al consiglio comunale di Vittorio Iovino, nota espressione della società civile della cittadina termale. Iovino è un volto molto ...

Benessere Un'estate liberi dalle zanzare A Montegrotto Terme il wellness è "preistorico" Benevento, combattere la psoriasi alle Terme di Telese

Luogo del Giorno Dal Pacifico alla Russia fino alla Cina con Disney+ Modena, un festival dedicato alla magia delle fiabe Nour, il cuore di Lampedusa nei cinema a Ferragosto Natura Valle dell'Orfento, ...

Giovanni Caporaso capolista di ‘Tutti Telese’, presenta la candidatura al consiglio comunale di Vittorio Iovino, nota espressione della società civile della cittadina termale. Iovino è un volto molto ...Luogo del Giorno Dal Pacifico alla Russia fino alla Cina con Disney+ Modena, un festival dedicato alla magia delle fiabe Nour, il cuore di Lampedusa nei cinema a Ferragosto Natura Valle dell'Orfento, ...