Tar del Lazio conferma la chiusura delle discoteche (Di mercoledì 19 agosto 2020) Francesca Galici A menodi 24 ore dalla presentazione del ricorso da parte del Silb, il Tar del Lazio ha confermato la decisione del governo sulla chiusura delle discoteche Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Silb sulla chiusura delle discoteche e dà ragione al gioverno. Lunedì era stata annunciata un'azione da parte dell'associazione delle imprese dell'intrattenimento da ballo e spettacolo che chiedevano la riapertura immediata delle discoteche, chiuse domenica con effetto dal 17 agosto. "Posizione Silb recessiva rispetto alla tutela della salute pubblica", ha affermato il giudice del Tar del Lazio, confermando quindi la ... Leggi su ilgiornale

