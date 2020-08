Rogue Legacy 2 approda su PC in accesso anticipato su Steam (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il 23 luglio, l'accesso anticipato per il platform 2D Rogue Legacy 2 è stato lanciato attraverso Epic Games Store, e da ieri anche su Steam. Il principio basato sul genere Rogue-lite è ancora presente, ma invece dell'aspetto pixelloso, gli sviluppatori stanno ora optando per personaggi 3D e sfondi disegnati a mano.La descrizione su Steam mostra che ci saranno nuove abilità e armi uniche per le classi di eroi. Questo include anche oggetti che danno al giocatore accesso permanente a nuove abilità. Dovrebbero avere un impatto notevole sul modo in cui giocherete al platform con forti influenze di giochi come Metroid e Castlevania. La fase di accesso anticipato dovrebbe durare circa un ... Leggi su eurogamer

Rogue Legacy è stato uno dei padri della moda roguelike che ha invaso i giochi indipendenti, assieme al ben più popolare The Binding of Isaac; ad anni di distanza è stato annunciato Rogue Legacy 2

