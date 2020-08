Le discoteche restano chiuse: Tar respinge richiesta sospensione ordinanza (Di mercoledì 19 agosto 2020) Niente da fare per la riapertura delle discoteche: il Tar ha respinto il ricorso dei gestori con il quale gli stessi chiedevano la sospensione cautelare urgente dell'ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 16 agosto. Il ministro Roberto Speranza ha disposto, oltre che la chiusura dei locali da ballo, anche l’obbligo dell’uso di mascherina nei luoghi pubblici dalle ore 18 alle 6 del mattino. Il prossimo 9 settembre si terrà l’udienza in camera di consiglio per la valutazione collegiale del ricorso, ma intanto non ci sarà alcuna riapertura provvisoria, come deciso il presidente della terza sezione quater del Tar del LazioLa richiesta di sospensione dell’ordinanza da parte dell'associazione sindacale Silb-Fipe è stata respinta, si ... Leggi su blogo

