Koeman su Messi: «Spero che resti, parlerò direttamente con lui» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il neo tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha parlato di Messi durante la conferenza stampa in occasione della sua presentazione Ronald Koeman, neo tecnico del Barcellona, ha parlato di Leo Messi in conferenza stampa in occasione della sua presentazione. Ecco le sue dichiarazione sull’attaccante dell’argentino: Messi – «Non so se sia da discutere se voglia restare o no. E’ il miglior giocatore del mondo, lo vuole qualsiasi squadra del mondo. Sono felice di lavorare con lui: vince le partite, sono contentissimo se vuole restare. Ha un contratto, però, è un giocatore del Barcellona ma è chiaro che ci parlerò da oggi: è il Capitano e parlerò con lui e con altri giocatori. Nel caso di Messi Spero che ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : LIVE | Bartomeu: '#Messi vuole finire la sua carriera al #Barcellona. Ho parlato con Koeman: sarà il pilastro del s… - Sport_Mediaset : #Bartomeu e #Koeman lo considerano un pilastro, ma #Messi vuole andarsene. Nonostante le parole d'affetto del presi… - abdo_massa : RT @marifcinter: Koeman: 'Messi? E' il miglior giocatore del mondo e il migliore lo vuoi con te. Sono felice di lavorare con lui: vince le… - Mediagol : #Barcellona, Koeman si presenta così: “Parlerò con Messi, so quello che dovrò dirgli” - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Barça, Koeman su Messi: “Parlerò con lui come con gli altri. Cosa gli d… -