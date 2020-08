Higuain flop alla Juve, Gazzetta: "Pensava di rinascere con Sarri, invece..." (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non è stata del tutto positiva l'esperienza alla Juventus di Gonzalo Higuain. Bene i primi due anni, poi l'argentino è diventato un peso, ora è in uscita ma non sarà facile liberarsene. Leggi su tuttonapoli

Non è stata del tutto positiva l'esperienza alla Juventus di Gonzalo Higuain. Bene i primi due anni, poi l'argentino è diventato un peso, ora è in uscita ma non sarà facile liberarsene. L'edizione ...

La Juve sacrificherà Dybala? L’Inter vuole Dzeko e Kantè

ROMA. L'Inter prova a colmare il gap con la Juve che, dopo il flop Champions, riparte dalla scommessa Pirlo.Juventus. Con Pirlo si cambia (pensa a una difesa a tre) e si ringiovanisce una rosa... ROMA ...

