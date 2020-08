Highlights Inter-Real Madrid 0-3: Youth League 2019/2020 (VIDEO) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Inter-Real Madrid 0-3, match dei quarti di finale di Youth League 2019/2020 a Nyon. Decisive le reti di Park, Gutierrez e Morante. Sugli scudi Arribas per i blancos reduce dall’altra grande prestazione contro la Juventus agli ottavi di finale. Sul fronte nerazzurro Pozzer si mette in evidenza con un rigore parato su Chust. Leggi su sportface

biffi_marco : @ZiROMELU @_enz29 @marco9894 @Inter Hai visto giusto gli highlights, come pensavo - FrancoBove1965 : @supernoci Beh, non sono interista (non seguo più il calcio) ma quella cinquina mi è piaciuta, ho visto gli highlig… - OA_Sport : Highlights Inter-Shakhtar 5-0: video, gol, sintesi. Lautaro e Lukaku devastanti, Barella giganteggia - CorriereUmbria : Inter-Shakhtar Donetsk 5-0, gol e highlights: video. Ora la finale con il Siviglia #inter #intershakhtar #lukaku… - Cefalunews : Inter - Shakhtar 5 - 0 : Super Inter ! Manita agli ucraini e finale assicurata [VIDEO HIGHLIGHTS] ??… -