Gioele, l’ex carabiniere: “L’ho trovato dove altri non hanno cercato. È stato un dono di Dio” (Di mercoledì 19 agosto 2020) È stato un ex carabiniere in pensione Giuseppe Di Bello, 55 anni, di Capo D’Orlando, a trovare i resti che si presume siano di Gioele Mondello, il bimbo di 4 anni, scomparso il 3 agosto scorso insieme alla madre, Viviana Parisi, trovata cadavere l’8. “Mi sono infilato dove gli altri non passano” ha detto ai microfoni di Rainews 24. Alla domanda se vicino al corpo martoriato c’erano resti di animale, il volontario ha risposto: “Sì”. L’uomo ha cercato il piccolo dove non erano passati già gli altri uomini impegnati da oltre due settimane nelle ricerche. “È stato un dono di Dio. L’ho trovato dove gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: Gioele, l’ex carabiniere: “L’ho trovato dove altri non hanno cercato. È stato un dono di Dio” - sologiuma : RT @fattoquotidiano: Gioele, l’ex carabiniere: “L’ho trovato dove altri non hanno cercato. È stato un dono di Dio” - fattoquotidiano : Gioele, l’ex carabiniere: “L’ho trovato dove altri non hanno cercato. È stato un dono di Dio” - Laura64135537 : RT @SasoMolly: GIOELE - 400 metri... soli 400 metri... ERA LI'! Anzichè fare elucubrazioni di omicidi/suicidi, sepolture etc ...bastava cer… - infoitinterno : Un ex carabiniere di 55 anni, ecco chi è l’uomo che ha trovato i resti di Gioele -

Ultime Notizie dalla rete : Gioele l’ex L’ex brigatista Etro: «Mi hanno tolto il reddito di cittadinanza. Meglio tornare in carcere» Corriere della Sera