Donna scomparsa a Cremona: fermato un uomo per omicidio e distruzione del cadavere (Di mercoledì 19 agosto 2020) Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Sabrina Beccalli. Nella tarda serata di ieri, sulla base di elementi investigativi prodotti dal Nucleo investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Cremona e del N.O.R.M.-Aliquota operativa della Compagnia Carabinieri di Crema, il procuratore capo di Cremona Roberto Pellicano ha disposto il fermo di indiziato di delitto di una persona che è stata rinchiusa nella Casa circondariale di Cremona. I reati contestati sono omicidio e distruzione di cadavere.La Donna era scomparsa quattro giorni fa dopo ave lasciato il figlio di 15 anni da un’amica. La sua macchina era stata trovata poco dopo completamente incendiata: all’interno il cadavere di un cane non di ... Leggi su huffingtonpost

