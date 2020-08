Cusano: i vicini danno l’allarme, i pompieri la trovano morta in casa | FOTO (Di mercoledì 19 agosto 2020) Anziana trovata morta in casa a Cusano Milanino. A dare l’allarme sono stati i vicini, da qualche ora non la sentivano muoversi né l’hanno incrociata sulle scale. Così poco prima di mezzogiorno di mercoledì 19 agosto, hanno allertato i Vigili del Fuoco, come potete vedere nelle FOTO qui sopra. In pochi minuti in via Tagliabue … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Cusano: i vicini danno l’allarme, i pompieri la trovano morta in casa FOTO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Anziana trovata morta in casa a Cusano Milanino. A dare l’allarme sono stati i vicini, da qualche ora non la sentivano muoversi né l’hanno incrociata sulle scale. Così poco prima di mezzogiorno di ...

