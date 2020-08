Covid in resort, 10 positivi dopo i primi 150 tamponi (Di mercoledì 19 agosto 2020) LA MADDALENA, 19 AGO - Sui primi 150 tamponi processati tra i turisti e il personale in quarantena in un resort di Santo Stefano ci sono 10 casi di positività al Covid-19. Lo rivela il sindaco di La ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

