Coronavirus nel Lazio | due ragazzi positivi hanno frequentato un locale L’appello della Asl

Sono due i ragazzi individuati al drive-in e risultati positivi che la sera del 14 e del 15 agosto si sono recati in un locale ad Anguillara Sabazia, Malaspina. La Asl Roma 4 invita chiunque abbia frequentato questo locale in quei giorni a mettersi in auto isolamento. Da domani pomeriggio alle 14:30 partiranno i test rapidi sui frequentatori del locale presso l'Ospedale Padre Pio di Bracciano con il contributo dello Spallanzani e dell'USCAR. Test che verranno effettuati anche nelle giornate del 21 e del 22 agosto, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. A disposizione 5 linee telefoniche: 06 96669/258 / 255 / 261 / 265 / 277. Gli operatori della Asl risponderanno alle domande degli utenti dalle ore 11:00 alle ore 16:00.

Non ci sono parole per censurare comportamenti di incredibile superficialità che sono alla base dei nuovi contagi causati dai rientri da vacanze all’estero, in particolare da Malta, Grecia, Ucraina, C ...

Coronavirus, il Comitato delle vittime: «Togliere il segreto al Piano d’emergenza»

«Desecretare il Piano di emergenza nazionale redatto a gennaio»: è la nuova richiesta del comitato Noi denunceremo al Presidente del Consiglio e al ministero della Salute. Il riferimento è a un artico ...

