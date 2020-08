Coronavirus, in Francia 3.776 nuovi casi e 17 morti in un giorno: è record dal lockdown. Preoccupa anche la Spagna (Di mercoledì 19 agosto 2020) Continua la crescita, Preoccupante, della curva dei contagi da Coronavirus in Francia, con numeri record: nelle ultime 24 ore, secondo la Direzione generale della Salute, nel Paese sono stati registrati 3.776 nuovi casi di Covid-19. Si tratta del record di contagi dalla fine del lockdown. E si registrano anche 17 nuovi decessi che portano il totale della vittime a 30.468. La diffusione del virus viene combattuta imponendo mascherine anche all’aperto: Tolosa è la prima grande città a renderla obbligatoria su tutto il territorio comunale, a partire da venerdì mattina. Nel frattempo hanno superato la soglia dei 22 milioni i casi di Covid-19 in tutto il ... Leggi su open.online

