Capello: «La Roma è in ritardo sul mercato. Pirlo? Sarà molto difficile per lui» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando alcuni temi caldi del nostro campionato. Le sue parole Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando alcuni temi caldi del nostro campionato. Le sue parole. COMPITO DI Pirlo – «molto difficile. Sarebbe giusto partire da Dybala e Cristiano Ronaldo però bisogna guardare i conti e alla Juve lo stanno facendo e quindi non si sa che succederà. L’anno prossimo sarà molto più difficile il campionato e l’avversario sarà ancora più forte e migliorato, ovvero l’Inter». RONALDO E DYBALA – «Uno dalla sua c’ha l’età e l’altro i gol. Si vince con i gol, ma per quanti anni? ... Leggi su calcionews24

