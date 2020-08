Calcio: Barcellona, Koeman allenatore fino al 2022 ++ (Di mercoledì 19 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 19 AGO - Ronald Koeman è il nuovo allenatore del Barcellona, con il quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Lo ha ufficializzato il club catalano sul proprio sito., ANSA,. Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #Barcellona e #ManCity: 1,8 miliardi spesi per non vincere in Europa - pisto_gol : In Barcellona-Bayern, impressionante l’atteggiamento dei tedeschi, che anche sul 4:1 tenevano la linea difensiva al… - SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - PianetaMilan : #Calciomercato - @FCBarcelona_es, ora è ufficiale: @RonaldKoeman nuovo tecnico - #calcio #futbol #FCB #FCBarcelona… - JacopoDike : RT @LoSlalom: 24 anni dopo l’ultima panchina, a 5 e mezzo dalla morte, il Barcellona non ha smesso di cercare Cruyff in ogni incontro, in o… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Barcellona Michels, Cruyff, Rijkaard, l'eredità olandese del Barcellona

L'ingresso di Johan Cruyff al Camp Nou Rinus Michels, tecnico del Barcellona nel '76-'78, e Johan Cruyff, al comando dall'88 al '96 Il gol su punizione con cui Koeman batte la Samp e conquista la ...

Calciomercato Inter, Perisic-Bayern: il messaggio di Rummenigge

Ivan Perisic ha saputo rilanciarsi ad alti livelli con la maglia del Bayern Monaco dopo aver lasciato senza particolari rimpianti l’Inter. L’esterno croato è andato anche a segno nel quarto di finale ...

L'ingresso di Johan Cruyff al Camp Nou Rinus Michels, tecnico del Barcellona nel '76-'78, e Johan Cruyff, al comando dall'88 al '96 Il gol su punizione con cui Koeman batte la Samp e conquista la ...Ivan Perisic ha saputo rilanciarsi ad alti livelli con la maglia del Bayern Monaco dopo aver lasciato senza particolari rimpianti l’Inter. L’esterno croato è andato anche a segno nel quarto di finale ...